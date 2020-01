Coronavirus: Ruanda Air, Air Madagascar e Air Mauritus sospendono voli per la Cina

- Le compagnia Ruanda Air, Air Madagascar e Air Mauritus hanno sospeso i voli verso la Cina a causa dell'epidemia di coronavirus che ha ucciso almeno 213 persone. Lo rendono noto le compagnie attraverso i rispettivi comunicati stampa, secondo cui le sospensioni sono state decise “a tempo indeterminato”. In precedenza anche Royal Air Maroc e Kenya Airways avevano annunciato la sospensione di tutti i voli da e per la Cina, mentre ieri Ethiopian Airlines, la più grande compagnia aerea africana, ha smentito di aver preso la stessa decisione, come riportato in un primo momento. Intanto è salito a 213 il bilancio delle vittime dell'infezione da coronavirus in Cina. Sono invece 9.692 i casi confermati di nuova polmonite da coronavirus in tutto il paese. Ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha affermato che il nuovo focolaio di polmonite da coronavirus è diventato un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. (Res)