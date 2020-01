Difesa: Grecia, parlamento ratifica nuovo accordo di cooperazione con gli Usa

- Il parlamento greco ha ratificato la versione aggiornata dell'accordo di cooperazione tra Grecia e Stati Uniti nel settore difesa. A sostenere il provvedimento, questa notte nel parlamento di Atene, 175 deputati; 33 i contrari. Il partito governativo Nuova democrazia (Nd) e quello dell'opposizione Movimento per il cambiamento (Kinal) hanno votato in favore dell'accordo. Il Partito comunista, Soluzione greca e MeRA25 hanno votato contro; mentre Syriza si è astenuta. Il ministro della Difesa, Nikos Panagiotopoulos, prima del voto ha evidenziato il ruolo strategico della Grecia nel Mediterraneo orientale e ha aggiunto che Washington considera Atene come "uno Stato in prima linea" e un alleato e partner affidabile e stabile". "La Grecia è un pilastro di stabilità", ha affermato. (Gra)