Georgia: Apce, critiche al contesto politico attuale del paese

- L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha emanato una risoluzione sulla situazione che sta interessando una serie di paesi tra cui la Georgia. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews”, aggiungendo che nel documento viene sottolineata la preoccupazione dell’organismo per il contesto politico che sta attualmente caratterizzando i suddetti paesi del Caucaso, dell’Europa orientale e della regione balcanica (oltre la Georgia, anche la Federazione Russa, l’Armenia, l’Azerbaigian, la Turchia, l’Ucraina, l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Moldova e la Serbia). In aggiunta, nel rapporto viene ribadito come gli ultimi sviluppi politici nei suddetti paesi stiano pregiudicando il rispetto delle loro obbligazioni nei confronti dell’Assemblea. “In Georgia sono da segnalare la mancata adozione di un sistema elettorale proporzionale, la totale assenza di indagini riguardo le presunte violazioni che hanno caratterizzato il processo elettorale del 2018 e i problemi del settore giudiziario”, si legge nel documento, in cui viene aspramente criticata anche la Federazione Russa per l’annessione della Crimea e delle regioni georgiane dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud. (Res)