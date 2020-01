Coronavirus: Cdm convocato oggi alle 10, a odg dichiarazione stato d'emergenza

- Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna, alle ore 10 a palazzo Chigi, "per l'esame del seguente ordine del giorno: dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". E' quanto comunica in una nota la presidenza del Consiglio. (Com)