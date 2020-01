Coronavirus: fonti “Nova”, all'aeroporto di Pechino autocertificazioni e misurazioni febbre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli sanitari di contenimento alla diffusione del coronavirus presso l'aeroporto di Pechino Capitale consistono nella compilazione di “un’autocertificazione” che a ogni passeggero viene chiesto di compilare sul proprio stato di salute, subito dopo aver effettuato il check-in, e la misurazione della febbre. Lo riferiscono ad “Agenzia Nova”, cittadini italiani e cinesi arrivati nei giorni scorsi nel nostro paese. “Il documento, che serve come lasciapassare in ingresso e in uscita dal paese, richiede di segnalare se il passeggero si è recato a Wuhan negli ultimi 14 giorni e se presenta sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie o debolezza”, aggiungono le fonti, secondo cui dopo aver firmato, il foglio assieme al passaporto vengono attentamente visionati da operatori specializzati che autorizzano a proseguire verso la zona degli imbarchi. (segue) (Res)