Coronavirus: fonti “Nova”, all'aeroporto di Pechino autocertificazioni e misurazioni febbre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre secondo quanto riportato dalle fonti, il passo successivo è la misurazione della febbre - con un apposito strumento che viene avvicinato alla fronte - all'ingresso dei controlli di sicurezza per l'accesso ai gate. All'aeroporto di Pechino, ancora molto affollato di cinesi nonostante l'invito delle autorità a non lasciare il paese, ogni singola persona indossa una mascherina che viene mantenuta con precauzione anche dai passeggeri e dal personale di bordo degli aerei per tutta la durata del volo. All'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna non risultano controlli medico-sanitari sui voli in arrivo, ma solo tante mascherine indossate. (Res)