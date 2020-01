Colombia: Duque, scarta ipotesi riapertura rapporti consolari con Venezuela (2)

- Maduro aveva lanciato la proposta di ristabilire i i rapporti consolari con la Colombia, paese con cui - al di là delle differenze - è necessario discutere di cooperazione "sopratutto sui temi della sicurezza". "Sono disposto a ristabilire le relazioni consolari con il governo di Colombia per fare in modo che questi temi possano essere trattati nelle sedi opportune", ha detto il presidente nel corso di un intervento pubblico. "Ivan Duque, smettiamola con tanta insensatezza, con tanto fanatismo ideologico ed estremismo, metti i pieni per terra e siamo pragmatici", ha detto Maduro rivolgendosi all'omologo colombiano. (segue) (Mec)