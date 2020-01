Colombia: Duque, scarta ipotesi riapertura rapporti consolari con Venezuela (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno del Venezuela ha segnalato a inizio settimana che "approfondite indagini realizzate da funzionari delle Forze di azione speciali (Faes)", hanno permesso l'arresto di Merlano nella città di Maracaibo, stato venezuelano di Zulia. L'arrestata - membro del Partito conservatore, senatrice dal 2014 al 2018 - era scappata dalla Colombia ad ottobre del 2018. Su di lei grava la condanna a 15 anni di prigione per aver comprato i voti utili a ottenere lo scranno. Conosciuta la notizia, il ministero della Giustizia della Colombia ha detto che avrebbe fatto una richiesta di estradizione "dinanzi al governo legittimo del Venezuela, a guida Juan Guaidò". L'oppositore non ha però sin qui mostrato di avere i mezzi per esercitare poteri diretti nel paese. (segue) (Mec)