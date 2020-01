Colombia: Duque, scarta ipotesi riapertura rapporti consolari con Venezuela (7)

- Il presidente venezuelano Maduro aveva annunciato la rottura dei rapporti diplomatici con la Colombia, dando al corpo diplomatico 24 ore di tempo per lasciare il paese, proprio il 23 febbraio del 2019. “La pazienza è finita. Non possiamo continuare a sopportare che il territorio colombiano venga usato per attacchi contro il Venezuela. Per questo motivo, ho deciso di rompere tutte le relazioni politiche e diplomatiche con il governo fascista della Colombia", ha detto Maduro in un discorso pronunciato davanti ai suoi sostenitori, mentre erano in corso alla frontiera con la Colombia scontri tra le forze armate e gli attivisti che chiedono l’ingresso degli aiuti umanitari partiti questa mattina dalla città di Cucuta. (Mec)