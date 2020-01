M5s: staff Di Maio, smentiamo ricostruzioni apparse oggi su "La Repubblica" e "Il Giornale"

- Lo staff del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio "smentisce tutte le ricostruzioni che lo riguardano lette stamani sui quotidiani, anche quelle su 'La Repubblica' e 'Il Giornale'. Se il ministro avrà qualcosa da dire lo farà in chiaro. Questa è l’ennesima smentita in pochi giorni che siamo costretti a fare. Viene il sospetto - continua lo staff - che ci sia qualcuno impegnato a dividere e non a unire. Invitiamo i quotidiani a verificare le informazioni che riguardano il ministro Di Maio con il suo staff". (Rin)