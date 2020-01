Russia: governo presenta disegno di legge su semplificazione transazioni valutarie con filiali estere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Federazione Russa ha presentato un disegno di legge alla Duma di Stato, che propone di semplificare determinate transazioni valutarie per uffici di rappresentanza e filiali di società russe all'estero. Il testo del documento è disponibile nel database della camera bassa del Parlamento. In particolare, si propone di consentire a tali società in alcuni casi di ricevere fondi da non residenti fiscali sui propri conti presso banche estere. Attualmente la legislazione non prevede tale possibilità. Ciò dovrebbe facilitare le operazioni locali. Le modifiche riguardano anche il miglioramento delle operazioni di cambio nel settore del trasporto internazionale e dei servizi connessi. (Rum)