Tunisia: presidente Saied su servizio segreto parallelo di Ennahda, deciderà la giustizia

- Dovrà essere la magistratura a decidere sul cosiddetto “servizio segreto parallelo” del movimento islamico moderato Ennahda, prima forza politica della Tunisia, e sul suo presunto coinvolgimento negli omicidi del 2013 dei leader di sinistra Mohamed Brahmi e Lakhdar Brahimi. Lo ha dichiarato il presidente tunisino Kais Saied in un’intervista all’emittente “al Wataniya”. Il capo dello Stato ha spiegato che il Consiglio di sicurezza nazionale, di cui è presidente, “può aprire tutti i fascicoli” ma ogni decisione “spetta al potere giudiziario, che deve assumersi le proprie responsabilità”. “Spetta sempre alla giustizia decidere, su questa questione come sui casi degli omicidi irrisolti, della corruzione e del riciclaggio di denaro”, ha affermato Saied, eletto lo scorso novembre come nuovo presidente della Tunisia.(Tut)