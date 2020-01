M5s: Crimi, ci saremo anche alle prossime elezioni

- "Il Movimento 5 stelle c'è, ci sarà e dalle prossime elezioni sarà sempre più forte". Lo ha dichiarato Vito Crimi, viceministro dell'Interno, durante l'evento "Countering serious crime in the Western Balkans. Progetto Ipa II" presso il Palazzo Reale di Napoli. "Da 10 anni a questa parte a ogni elezione sento dire che il Movimento è sparito - ha proseguito - è vero abbiamo perso un po' di consenso, ma abbiamo anche fatto una scelta precisa che ci porta a lavorare seriamente e non a seguire il consenso, come invece fanno alcuni al Papeete", ha concluso Crimi. (Ren)