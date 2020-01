Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessore alle Politiche del Lavoro, Attività Produttive e Commercio, Cristina Tajani, Marco Barbieri, Segretario generale di Confcommercio Milano, e Francesco Wu, consigliere di Confcommercio Milano e referente per l’imprenditoria straniera, pranzano insieme per sensibilizzare i cittadini contro fake news e pregiudizi diffusi a seguito dell’emergenza coronavirus.Ristorante Ramen a Mano, via Lomazzo, 20 (ore 12.00)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa al "Comitato di Indirizzo della Candidatura" delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Fabio Filzi 22 (ore 13.00)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione del libro dei genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni, "Giulio fa cose".Feltrinelli, piazza Duomo (ore 18.00)Reading di "The Big Lady" di Francesca Bartellini, atto unico per due personaggi liberamente tratto dalla testimonianza di Irfa Ijaz. Legge Francesca Bartellini, presenta Diana De Marchi, presidente della Commissione Pari Opportunità. Sarà presente Irfa Ijaz, trans-migrante pakistanese.Palazzo Marino, Sala Alessi, piazza della Scala 2 (ore 18)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla celebrazione eucaristica per gli oratori.Duomo, piazza Duomo (ore 20.30) (segue) (Rem)