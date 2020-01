Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.VARIEAssemblea sindacale del Personale Educativo di Ruolo e a tempo determinato e del Personale Amministrativo Servizi all'infanzia del Comune di Milano.Teatro Leonardo da Vinci, Via Amperè 1 (ore 9.00 - 13.00)Incontro "La Shoah e lo sport" organizzato da Cgil, Cisl, Uil della Lombardia e dal comitato In treno per la memoria.Teatro Fontana, via Gian Antonio Boltraffio 21 (9.30 - 13.00)Sopralluogo del parlamentare di Fratelli d'Italia Marco Osnato, del collega Stefano Maullu e di alcuni cittadini residenti presso la sede de "Il Pane Quotidiano", per evidenziare le criticità che danneggiano l'attività benefica, come la presenza di venditori abusivi che commercializzano nei dintorni della sede dell'ente benefico quanto appena ricevuto in beneficenza.Viale Monza 335 (ore 10.00)Seminario sulle pari opportunità alla presenza del Ministro Elena Bonetti.via Melchiorre Gioia 41/a (ore 10.30)Flash mob di +Europa Milano vicino al consolato britannico nel giorno dell'ufficializzazione della Brexit.piazza Liberty (ore 12.30)Si riunisce il consiglio federale della LegaVia Bellerio, 41 (inizio ore 13.00, conferenza stampa ore 15.00)Partenza del "Rallye Monte-Carlo Historique", con passaggio in piazza Duomo e conclusione all'Autodromo di MonzaCorso Venezia, 43 (ore 17.00 partenza Tribute, ore 18.00 partenza Rallye)L’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, presiede una messa per tutti coloro che hanno a cuore l’oratorio, operando con passione e dedizione.Duomo di Milano (ore 20.30)MONZAAsst Monza, Ospedale San Gerardo. Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato, presenta i dati relativi al "Monitoraggio civico dei Day Hospital onco-ematologici".Auditorium E.M. Pogliani dell'Ospedale San Gerardo (ore 10.00) (Rem)