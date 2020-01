Taiwan: coronavirus, salgono a nove i casi di infezione

- Sono saliti a nove i casi di infezione da coronavirus confermati a Taiwan. L'ultimo riguarda una donna del posto che ha manifestato sintomi il 27 gennaio, e si è recata in ospedale il giorno successivo. La donna avrebbe contratto il virus dal marito, rientrato dalla città di Wuhan, nella Cina centrale, diversi giorni fa. Lo ha dichiarato l'Agenzia di monitoraggio delle epidemie dell'Isola in una conferenza stampa. Al marito, che ha manifestato lievi sintomi influenzali come tosse e naso che cola il 22 gennaio, è stata diagnosticata una influenza normale e quindi non è stato sottoposto a ulteriori esami, ha detto l'agenzia. Da quando l'uomo si è ripreso, le autorità non lo hanno incluso come caso confermato.(Cip)