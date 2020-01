Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, venerdì 31 gennaio, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2735m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata stabile e in prevalenza soleggiata su Piemonte e VDA; nubi irregolari invece sulla Liguria, anche compatte sul centro-est dove non si esclude anche qualche blanda pioggerella intermittente. Nubi irregolari potranno sconfinare anche sul basso Piemonte orientale. Clima mite per il periodo, con valori diurni diffusamente sui 12-13°C. Gelate quasi assenti. Venti deboli. (Rpi)