Romania: terremoto di magnitudo 5,2 nell'area sismica di Vrancea

- Un terremoto di magnitudo 5,2 è stato avvertito questa mattina nella contea romena di Vrancea, situata nell’area orientale del paese. È quanto riferito dall’Istituto nazionale di geofisica, secondo cui l'epicentro del sisma è stato individuato a una profondità di 140 chilometri. Il terremoto è stato avvertito nella capitale rumena di Bucarest e nella vicina Moldova, ma al momento non ci sono notizie in merito a potenziali vittime o danni materiali. La zona sismica di Vrancea, che si trova al confine tra la piattaforma moesiana e il bacino della Transilvania della placca tettonica eurasiatica, è una delle aree sismiche più attive in Europa. I processi sismici, che causano potenti terremoti nell'area, sono ancora oggetto di dibattiti scientifici. Il terremoto più potente verificatosi nell’area – con una magnitudo 7,7 – avvenne il 10 novembre 1940 e causò la morte di un migliaio di persone. Nel 1977 si avvertì una nuova scossa molto forte, pari a una magnitudo 7,4, che provocò la mote di 1.578 persone. (Rob)