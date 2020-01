Iraq: trovata morta una delle sette persone rapite da Stato islamico a Diyala

- Una fonte di sicurezza nel governatorato di Diyala, nel nord dell'Iraq, ha annunciato oggi di aver trovato il corpo di uno dei sette iracheni rapiti ieri dai terroristi dello Stato islamico. Le forze di sicurezza hanno dato il via nel nord-est del governatorato ad una grande operazione di ricerca per trovare il nascondiglio utilizzato dai sequestratori. Tra le persone sequestrate vi sarebbero anche tre studenti. In base alle informazioni fornite dalle forze di sicurezza irachene, i militanti dello Stato islamico avrebbero allestito un falso check point sulla strada per Qarah Tebah e avrebbero bloccato un gruppo di persone che proveniva dal governatorato di Kirkuk. I servizi di sicurezza hanno inoltre adottato una serie di misure urgenti per proteggere la strada e prevenire eventuali violazioni. (Irb)