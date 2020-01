Arabia Saudita: mercato della sicurezza elettronica crescerà del 16,59 per cento entro

- Il valore del mercato della sicurezza elettronica in Arabia Saudita dovrebbe raggiungere i 5 miliardi di dollari entro il 2022. Lo ha rivelato un recente studio pubblicato dal Saudi-American Business Council di Washington dal titolo "Sfide saudite per la sicurezza elettronica tra passato, presente e futuro". Si tratterebbe di una crescita del 16,59 per cento rispetto ai dati del 2018, secondo lo studio. (Res)