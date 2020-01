Yemen: ministro Informazione, ruolo sovversivo iraniano nel processo politico

- Il ministro dell'Informazione yemenita Muammar al Iryani denunciato l’Iran per il ''ruolo sovversivo nel processo politico per risolvere la crisi yemenita''. Citato da “al Arabiya”, Al Iryani ha accusato Teheran di ''alimentare la guerra che gli yemeniti stanno pagando il suo prezzo per servire il programma distruttivo iraniano in tutta la regione e il mondo''. (Res)