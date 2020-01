Qatar: Ucraina, Qterminals vince gara d'appalto di 138 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società del Qatar, QTerminals, ha vinto una gara d'appalto di 138 milioni di dollari per gestire il porto di Olvia in Ucraina. Il porto del Mar Nero si concentra principalmente su grano e materiali da costruzione, che rappresentano l'80 per cento del volume totale dei carichi movimentati nel 2018. (Res)