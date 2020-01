Kuwait: dimissioni ministro degli Affari sociali Ghadeer Asiri

- Il ministro degli Affari sociali, Ghadeer Asiri ha rassegnato le dimissioni, dopo 43 giorni nella carica ministeriale. Asiri ha presentato una lettera di dimissioni al primo ministro Sabah Al Khaled, sottolineando che la decisione è stata presa ''per evitare qualsiasi scontro tra i poteri esecutivo e legislativo, e per non coinvolgersi in conflitti politici''. (Res)