Emirati: Abu Dhabi, occupazione degli esercizi alberghieri in crescita del 2,1 per cento

- Il tasso di occupazione degli esercizi alberghieri nell'emirato di Abu Dhabi è aumentato nel corso del quarto trimestre del 2019 al 79,7 per cento. Secondo dati ufficiali, si tratta di un incremento del 2,1 per cento rispetto al quarto trimestre del 2018, che ha raggiunto il 78 per cento. (Res)