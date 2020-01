Coronavirus: Marocco, prese tutte le precauzioni necessarie in conformità con gli standard internazionali

- Il capo del governo marocchino, Saad Dine el Othmani, ha assicurato, giovedì 30 gennaio a Rabat, che tutti i viaggiatori che giungono in Marocco da regioni colpite dall'epidemia di Coronavirus sono "soggetti a controllo medico", sottolineando che tutte le precauzioni necessarie sono state prese in conformità con gli standard internazionali per la sorveglianza e il monitoraggio. "Tutti i viaggiatori che arrivano nel Regno, per via aerea, marittima o terrestre, da regioni colpite dall'epidemia di coronavirus, sono soggetti a controllo medico al fine di proteggere i confini del nostro paese e la sicurezza dei nostri cittadini", ha affermato il premier in un discorso all'apertura del Consiglio dei ministri. Il primo ministro ha inoltre rivelato che il ministero della sanità ha annunciato di non aver registrato casi sospetti di infezione da virus. (Res)