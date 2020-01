Tunisia: firmati tre accordi di finanziamento con la Banca mondiale

- La Tunisia ha firmato tre accordi di finanziamento con la Banca mondiale, per un valore complessivo di circa 290 milioni di euro, finalizzati al finanziamento di startup e al sostegno di progetti nel settore della trasformazione digitale. Lo riferisce la stampa tunisina. Il primo accordo di finanziamento, pari a 66,96 milioni di euro sarà destinato a sostenere le startup e le piccole e medie imprese innovative. Questo finanziamento sarà rimborsato per un periodo di 35 anni, compreso un periodo di grazia di sette anni e mezzo. Il secondo accordo, pari a 137 milioni di euro, mira a sostenere il progetto di trasferimento dell'elettricità prodotta da energie rinnovabili attraverso il rafforzamento del sistema di trasmissione dell'elettricità in Tunisia e il miglioramento delle prestazioni della società tunisina di elettricità e gas. Questo finanziamento sarà rimborsato per un periodo di 35 anni, incluso un periodo di grazia di 5 anni. Il terzo accordo, del valore di 89 milioni di euro, sarà assegnato a sostegno del progetto di trasformazione digitale per i servizi amministrativi diretti ai cittadini attraverso lo sviluppo della governance elettronica e l'attenzione dei sistemi di informazione per migliorare i servizi amministrativi, in particolare quelli relativi alla protezione sociale e ai sistemi di istruzione diretti direttamente al cittadino. (Tut)