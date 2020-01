Coronavirus: ambasciata russa a Pechino, nessun infetto fra i nostri cittadini a Hubei

- Non ci sono cittadini russi tra le persone che hanno contratto il coronavirus in Cina. È quanto riferito oggi dall'ambasciata russa a Pechino. "Secondo i dati dell'ambasciata, abbiamo stabilito contatti con 183 cittadini russi nella provincia di Hubei (di cui 123 persone residenti a Wuhan). Non ci sono cittadini russi tra i pazienti confermati in Cina o fra quelli sospettati di essere stati infettati dal nuovo coronavirus", si legge nella nota. Mercoledì scorso le autorità della provincia cinese di Guandong hanno identificato i primi casi di coronavirus fra dei cittadini stranieri, due australiani e un pakistano. Il coronavirus è stato individuato per la prima volta a dicembre a Wuhan e da allora si è diffuso in altri 19 paesi. L’epidemia sinora ha provocato 213 vittime e 9.692 infetti in Cina. Ieri l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'emergenza sanitaria globale a causa dell'epidemia. (Rum)