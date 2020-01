Coronavirus: Salvini, primi due casi in giro per mezza Italia, così governo tutela salute italiani?

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito all'epidemia di coronavirus scrive su Facebook: "Fatemi capire, i primi due casi di coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e, senza alcun controllo, avrebbero girato per giorni mezza Italia, fino ad arrivare in un albergo nel pieno centro di Roma. E' così - si chiede - che il governo tutela la salute e la sicurezza da degli italiani? La Lega da giorni chiedeva quarantena, controlli, blocchi e informazioni, ma per politici e giornalisti di sinistra eravamo 'speculatori' e sciacalli. Preghiamo Dio che non ci siano disastri, ma chi ha sbagliato deve pagare". (Rin)