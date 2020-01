Mauritania: istituita commissione parlamentare d'inchiesta sul decennio dell'ex presidente

- La maggioranza parlamentare mauritana ha proposto in una sessione plenaria giovedì 31 gennaio la composizione della commissione parlamentare per fare luce sul decennio al potere dell'ex presidente Mohamed Ould Abdel Aziz. La proposta riguarda nove deputati, di cui sei dell'Unione per la Repubblica (Upr) al potere. La presidenza di questa commissione è stata affidata all'ex primo ministro Yahya Ould Ahmed el Waghef, proveniente dai ranghi dell'opposizione e che si è distinto in particolare per la sua ostilità nei confronti del precedente capo di Stato che lo aveva imprigionato 2008 e accusato di corruzione. Ould Ahmed el Waghef aveva sostenuto il presidente Ghazouani alle elezioni presidenziali e recentemente ha unito il suo partito Adel all'Upr. (Res)