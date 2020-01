Mauritania: presidente Ould Ghazouani domani in visita negli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente mauritano, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazwani, visiterà ufficialmente gli Emirati Arabi Uniti a partire da domani, primo febbraio, in quella che il suo primo viaggio in un paese dopo la sua elezione. Dopo gli Emirati, il presidente si recherà in Arabia Saudita. La Mauritania e gli Emirati Arabi Uniti hanno stretti legami diplomatici e gli Emirati sono uno dei paesi più favorevoli all'economia mauritana. I due paesi hanno già concluso diversi accordi di sicurezza e militari, mentre le fonti indicano che le relazioni si svilupperanno sotto la presidenza di Ould Ghazouni. (Res)