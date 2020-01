Algeria: Movimento della società della pace, posizione ufficiale algerina sull'accordo del secolo è onorevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Movimento della società della pace (Msp) legato ai Fratelli musulmani dell’Algeria, Abdel Razzaq Maqri, ha dichiarato che la posizione ufficiale del governo sull'accordo del secolo per la pace in Medio Oriente è "onorevole" e che il linguaggio della dichiarazione del ministero degli Esteri è "forte". Makri ha parlato ieri ad una manifestazione organizzata dal suo movimento di fronte al suo quartier generale nella capitale, Algeri, per protestare contro il piano di pace statunitense per il Medio Oriente. (Ala)