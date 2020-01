Cina: importazioni di soia Usa in aumento a dicembre su base annua (2)

- Nell'arco dell'intero 2019, la Cina ha importato 16,94 milioni di tonnellate di soia negli Stati Uniti, in aumento rispetto ai 16,6 milioni di tonnellate nel 2018, quando le spedizioni erano quasi dimezzate rispetto all'anno precedente a causa della controversia commerciale. Le spedizioni cinesi di dicembre dal Brasile, il principale fornitore di semi oleosi della Cina, sono state pari a 4,83 milioni di tonnellate, con un aumento del dieci per cento rispetto all'anno precedente e un aumento del 25,1 per cento da novembre. Per l'intero anno, la Cina ha portato 57,67 milioni di tonnellate di soia dal Brasile, in calo del 12,8 per cento rispetto a 66,1 milioni di tonnellate nel 2018. Le importazioni complessive nel 2019 sono diminuite rispetto ai 95,54 milioni di tonnellate nel 2017. Le importazioni del 2017 includevano 32,85 milioni di tonnellate di soia americana e 50,93 milioni di tonnellate dal Brasile. (Cip)