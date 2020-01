Vietnam: economia vietnamita è la più vulnerabile all’aumento del livello del mare (2)

- Moody’s ha però valutato l’esposizione adottando una serie di indicatori in aggiunta al prodotto interno lordo, quali popolazione, superficie dei terreni, aree destinate ad uso agricolo, urbanizzazione e altri. Ne emerge un quadro di rischi differenziati: tra quelli immediati figurano le ripercussioni socioeconomiche in termini di reddito perduto, danni a infrastrutture e asset, perdite di vite umane e migrazioni forzate. Nel lungo termine, i rischi riguardano la sostenibilità degli investimenti, la capacità dello Stato di accedere al mercato del debito per le esigenze di ricostruzione, il rischio finanziario e politico e il conseguente stress sulle istituzioni nazionali. (segue) (Fim)