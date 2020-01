Cina: Pechino, reddito pro capite in aumento dell'8,7 per cento nel 2019

- Il reddito disponibile pro capite dei residenti di Pechino è cresciuto dell'8,7 per cento su base annua nel 2019 a 67.756 yuan (circa 9.868 dollari), secondo i dati dell'Ufficio comunale di statistica. Il reddito disponibile pro capite per i residenti urbani della città ha raggiunto lo scorso anno 73.849 yuan (10.644 dollari), con un aumento dell'8,6 per cento rispetto al 2018. Nel dettaglio, il reddito pro capite dei salari e degli stipendi dei residenti di Pechino è stato di 41.214 yuan (5.940 dollari) nel 2019, mentre quello per i residenti urbani è stato di 44.327 yuan (6.389 dollari), rispettivamente del 9,4 e del 9,5 per cento su base annua. L'ufficio ha anche registrato una crescita annua del 5,9 per cento nel reddito pro capite netto dei residenti urbani l'anno scorso a 12.690 yuan (1.829 dollari).(Cip)