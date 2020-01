Cina: ministero Esteri, voli charter per rimpatriare cittadini Hubei all'estero

- Il governo cinese ha deciso di inviare aerei charter per rimpatriare i cittadini originari della provincia di Hubei, focolaio dell'infezione da coronavirus, che attualmente si trovano all'estero "il più presto possibile". Lo ha riferito oggi ministero degli Affari esteri cinese."Ciò in vista di difficoltà pratiche che i cittadini di Hubei, in particolare quelli di Wuhan, hanno dovuto affrontare all'estero", ha dichiarato il portavoce del ministero, Hua Chunying. L'intervento del ministero degli Esteri cinese arriva in conseguenza dello stop ai voli verso la Cina da parte di diverse compagnie aeree straniere, nel tentativo di arginare la diffusione del nuovo ceppo virale.(Cip)