Cina: indice Pmi non manifatturiero in lieve crescita a 54,1 punti a gennaio

- L'indice dei gestori degli acquisti (Pmi) per il settore non manifatturiero della Cina ha raggiunto quota 54,1 punti a gennaio, in leggero aumento rispetto ai 53,5 di dicembre. Lo ha dichiarato oggi l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Una lettura sopra 50 punti indica espansione, mentre una lettura sotto riflette la contrazione.(Cip)