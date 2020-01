Corea del Sud: coronavirus, confermato nuovo caso di infezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno confermato ieri un nuovo caso di infezione da coronavirus, che porta il totale diagnosticato in quel paese a sette. L’individuo contagiato è un 28enne che aveva visitato Wuhan, città della Cina centrale epicentro dell’epidemia, e che era rientrato in Corea del Sud attraverso Chengdu il 23 gennaio. L’uomo, che era soggetto a controllo sanitario da parte del governo, e si trovava in isolamento spontaneo nella sua abitazione, è risultato positivo al virus nella serata di ieri. (segue) (Git)