Vietnam: economia vietnamita è la più vulnerabile all’aumento del livello del mare

- Un nuovo rapporto pubblicato da Moody’s Investors Service cita che l’aumento del livello del mare come rischio creditizio a lungo termine per il Vietnam. L’agenzia di rating con sede negli Usa avverte in un rapporto datato 16 gennaio che “l’aumento del livello del mare pone una minaccia di lungo termine al credito di diversi paesi sovrani”; il Vietnam, in particolare, sconterebbe una vulnerabilità accentuata, dal momento che è il primo paese al mondo per numero di persone che vivono in aree a rischio di sommersione. Secondo il rapporto, Saigon è la città più soggetta al fenomeno, sia in termini di percentuale della popolazione, che di superficie e attività economiche minacciate. Secondo le stime della Banca mondiale, l’innalzamento del livello del mare minaccia il Vietnam nell’ordine di 10,2 punti di pil; seguono l’Egitto (6,4 per cento), Suriname (6,5 per cento) e Benin (5,6 per cento). (segue) (Fim)