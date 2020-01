Cina: coronavirus, sale a 213 il bilancio delle vittime, 9.692 i casi di infezione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre ieri, la Fondazione di Jack Ma, fondatore di Alibaba, ha annunciato che donerà 100 milioni di yuan (14,4 milioni di dollari) per sostenere la ricerca e lo sviluppo di un nuovo vaccino contro il coronavirus. Le Poste cinesi hanno affermato che i pacchi provenienti da Wuhan non rischiano di divenire un veicolo di infezione da coronavirus. 13 aziende tra cui China Post, SF Express e JD hanno aperto passaggi verdi per materiali per combattere il nuovo coronavirus. China Post ha consegnato 21 mila scatole di materiali, con 15 mila chilogrammi di materiali consegnati a Wuhan. Wen Yumei, accademico dell'Accademia cinese di ingegneria ha affermato che: "Grazie alle misure adottate dal governo, dovremmo essere in grado di vedere una svolta nel numero di nuovi casi di coronavirus in 1-2 periodi di incubazione (circa 1 mese). (Cip)