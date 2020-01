Giappone: terzo gruppo di giapponesi evacuato da Wuhan, 3 soggetti positivi a coronavirus

- Il Giappone ha effettuato oggi un terzo volo per l’evacuazione dei cittadini giapponesi confinati a Wuhan, città cinese epicentro dell’infezione da coronavirus. Un volo charter con a bordo 149 cittadini giapponesi provenienti da Wuhan è atterrato all’aeroporto Haneda di Tokyo questa mattina; nei giorni scorsi le autorità giapponesi avevano già evacuato circa 400 persone dalla città della Cina centrale. Anche i passeggeri del terzo volo verranno sottoposti a quarantena: tre dei giapponesi già rimpatriati da Wuhan sono già risultati positivi al virus; il totale dei casi di contagio in Giappone è salito a 14, e il governo giapponese ha annunciato il divieto assoluto di ingresso nel paese per tutti i cittadini stranieri affetti dal virus. Tokyo effettuerà un quarto volo per il rimpatrio dei circa 140 giapponesi ancora a Wuhan e nella provincia di Hubei. (segue) (Git)