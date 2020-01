Cina: coronavirus, premier Li sollecita accelerazione sviluppo vaccino e medicinali

- Il premier cinese Li Keqiang ha sollecitato ad accelerare lo sviluppo di vaccini e medicinali contro la polmonite causata dal nuovo ceppo di coronavirus. Li ha formulato le sue osservazioni durante l'ispezione il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). "Le istituzioni di controllo delle malattie dovrebbero correre contro il tempo per scoprire l'origine e il meccanismo di trasmissione del nuovo coronavirus, la ricerca sullo sviluppo del vaccino e fornire supporto tecnologico per migliorare la diagnosi e il trattamento", ha affermato Li. (segue) (Cip)