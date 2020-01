Cina: coronavirus, premier Li sollecita accelerazione sviluppo vaccino e medicinali (2)

- Sottolineando la gravità della situazione, Li ha espresso la speranza che gli esperti rafforzeranno la ricerca e la valutazione sull'andamento dell'epidemia e possano supportare il controllo mirato della polmonite. Li ha inoltre sollecitato rapporti trasparenti delle informazioni sull'epidemia. Il premier cinese ha affermato che la chiave per vincere la battaglia contro l'epidemia è migliorare l'effetto terapeutico e ridurre la mortalità; i vaccini e i farmaci efficaci sono potenti rimedi per l'epidemia, ha aggiunto il premier. Li ha chiesto sforzi congiunti di ricerca di esperti multidisciplinari per accelerare lo sviluppo di kit di test, vaccini e farmaci efficaci per combattere il nuovo coronavirus. (segue) (Cip)