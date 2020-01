Coronavirus: Oms annuncia emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (3)

- È salito frattanto a 213 il bilancio delle vittime dell'infezione da coronavirus in Cina. Sono invece 9.692 i casi confermati di nuova polmonite da coronavirus in tutto il paese. 16 nuovi casi di infezione sono stati confermati a Shanghai il 30 gennaio, portando il numero totale di infezioni a 128 in città, con 5 soggetti dimessi dagli ospedali, 5 in condizioni critiche e 1 morto. 164 casi sospetti sono sotto controllo. La provincia di Hubei ha riferito 1.220 nuovi casi, 42 decessi e 26 casi di recupero del nuovo ceppo di coronavirus, dati aggiornati al 30 gennaio. Nel frattempo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ieri ha affermato che il nuovo focolaio di polmonite da coronavirus è diventato un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (Pheic). (Res)