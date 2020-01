Corea del Nord: Pyongyang interrompe collegamenti aerei e ferroviari con la Cina

- La Corea del Nord ha interrotto oggi tutti i collegamenti aerei e ferroviari con la Cina, in risposta all’epidemica causata in quel paese da un nuovo ceppo di coronavirus. A riferire l’iniziativa di Pyongyang è stato l’ambasciatore britannico in quel paese,Colin Crooks, secondo cui la sospensione dei collegamenti tra i due paesi asiatici sarà attiva da oggi, 31 gennaio, e si protrarrà a tempo indefinito. (segue) (Git)