Corea del Nord: Pyongyang interrompe collegamenti aerei e ferroviari con la Cina (3)

- “Sud e Nord hanno concordato di mantenere i contatti reciproci installando linee telefoniche e fax tra Seul e Pyongyang”, ha dichiarato il funzionario. Pyongyang non ha fornito alcuna informazione in merito ad eventuali casi di contagio da coronavirus in territorio nordcoreano, ma i media di Stato di quel paese hanno definito il virus una “minaccia esistenziale”. (Git)