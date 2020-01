Senegal-Italia: Del Re in visita in Senegal, incontri con presidente Sall e ministro Esteri Ba

- La viceministro Emanuela Del Re ha dato il via oggi ad una visita in Senegal dove ha incontrato con il presidente della Repubblica, Macky Sall e il ministro degli Esteri, Amadou Ba. Lo riferisce una nota della Farnesina. Durante gli incontri, Del Re ha discusso le modalità con cui l'Italia può contribuire alla visione del governo senegalese per lo sviluppo del paese secondo il "Plan Sénégal émergent" (Pse) e ha auspicato un rafforzamento della già significativa partnership economico-commerciale tra i due paesi. Con i suoi interlocutori, Del Re ha anche affrontato temi relativi ai flussi migratori provenienti dalla regione, esprimendo apprezzamento per il positivo ruolo della diaspora senegalese in Italia (la seconda per numeri in Europa). Le riunioni hanno consentito infine uno scambio di vedute sulla situazione politica e sulle questioni di sicurezza del Sahel, della regione sub-sahariana e della Libia. La viceministro ha inoltre presenziato alla firma di quattro accordi bilaterali in materia di cooperazione allo sviluppo, tra l'ambasciatore d'Italia, Paolo Venier, e il ministro dell'Economia, Amadou Hott. Quest’ultimo ha espresso alla vice responsabile della Farnesina la riconoscenza del Senegal per il quarantennale impegno cooperazione italiana nel paese.(Res)