Brasile: volo di stato improprio, Bolsonaro conferma licenziamento sottosegretario Santini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, aveva annunciato il licenziamento del segretario esecutivo del ministero della Casa civile, Vicenti Santini, per aver impropriamente utilizzato un volo di stato operato dall'aeronautica militare (Fab) lo scorso 28 gennaio. Santini aveva utilizzato un aereo della Fab per volare da Davos, in Svizzera, dove ha partecipato al Forum economico mondiale nella comitiva del ministro dell'Economia, Paulo Guedes, a Nuova Delhi, in India, dove ha raggiunto la comitiva presidenziale, durante la visita di stato di Bolsonaro nel paese. Santini, al momento del volo ministro facente funzione durante le ferie del titolare, Onyx Lorenzoni, ha scelto di utilizzare un aereo della Fab, mentre tutti gli altri ministri hanno viaggiato con compagnie aeree commerciali. (segue) (Brb)