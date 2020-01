Usa: sondaggio primarie Democratici, Bloomberg supera Warren e sale al terzo posto

- Il miliardario Michael Bloomberg, ex sindaco di New York City, è entrato nella classifica dei candidati presidenziali democratici statunitensi, salendo al terzo posto davanti alla senatrice Elizabeth Warren. E' quanto emerge da un nuovo sondaggio nazionale di “Hill-HarrisX”. Il sondaggio, pubblicato oggi, mostra che il supporto a Bloomberg è cresciuto di 4 punti percentuali all'11 per cento, rispetto a un sondaggio del 13-14 gennaio. Warren ha perso 2 punti, e si mantiene al 9 per cento. Il sondaggio conferma in cima alla classifica l'ex vicepresidente Joe Biden, con un vantaggio a due cifre, con il 29 per cento. Il senatore Bernie Sanders è invece scivolato di 2 punti al 17 per cento. Tra gli altri candidati democratici alle presidenziali Usa del 2020 c'è il sindaco dell'Indiana Pete Buttigieg, al 5 per cento, Andrew Yang e il miliardario Tom Steyer, ciascuno con il 4 per cento. Il resto dei candidati non supera il 2 per cento dei consensi, secondo il sondaggio. (Was)