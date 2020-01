Usa-Ucraina: Pompeo arriva a Kiev, sostegno statunitense è “assoluto” (2)

- Pompeo è tornato in Ucraina proprio mentre in Senato prosegue il processo di impeachment del presidente Donald Trump. Mentre i legislatori di Washington deliberano sul destino di Trump, Pompeo incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky e i ministri degli Esteri e della Difesa, rispettivamente Vadym Prystaiko e Andriy Zahorodniuk. Alla domanda se avrebbe parlato con Zelensky delle accuse su Biden-Burisma al centro dell'impeachment di Trump, Pompeo non ha risposto direttamente dicendo che si concentrerà sull'aiutare l'Ucraina a sradicare la "corruzione" e a respingere gli attacchi russi. (Was)