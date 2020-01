Coronavirus: Usa segnalano primo caso di trasmissione da persona a persona del virus

- I centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti hanno segnalato oggi, 30 gennaio, il primo caso di trasmissione da persona a persona del coronavirus nel paese. La trasmissione, riferisce la stampa statunitense, è avvenuta tra marito e moglie nell'Illinois. La donna si era recata a Wuhan, in Cina, la regione in cui si ritiene che il virus abbia avuto origine, e la settimana scorsa le è stato diagnosticato il virus. La donna, 60 anni, è ricoverata in ospedale ed è in condizioni stabili. Il marito, che non aveva viaggiato in Cina, ha recentemente iniziato a manifestare sintomi ed è stato isolato in ospedale. I funzionari sanitari stanno monitorando i luoghi visitati da entrambi i pazienti e identificando quelli con cui erano in contatto per monitorarli. "Comprendiamo che ciò potrebbe essere preoccupante, ma basato su ciò che sappiamo ora la nostra valutazione rimane che il rischio immediato per il pubblico statunitense è basso", ha dichiarato il direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, Robert Redfield. Oggi il dipartimento di Stato Usa ha dichiarato che sta pianificando un secondo volo di evacuazione da Wuhan. (Was)